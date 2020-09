Wyższe stawki za wywóz śmieci i mniej pieniędzy na budowę lokalnych ulic w Toruniu

Jeśli radni przystaną na propozycję prezydenta, podwyżka cen za wywóz odpadów miałaby obowiązywać od stycznia 2021 r. Odpłatność związana będzie – jak dotychczas – z liczbą osób zamieszkujących w danym lokalu czy budynku jednorodzinnym. W przypadku segregowania odpadów stawka w zabudowie jednorodzinnej wzrośnie do 15 zł od osoby, a w wielorodzinnej do 14 zł od osoby (w tym roku wynoszą one odpowiednio: 12 i 11 zł).

Obecnie – w przypadku gospodarstw jednoosobowych - osoby, które nie zdecydowały się na selektywną zbiórkę odpadów, płacą 15 zł za osobę w zabudowie jednorodzinnej i 14 zł w wielorodzinnej. W przyszłym roku może czekać je spora podwyżka. - Zgodnie z ustawą istnieje możliwość zwiększenia opłaty od dwukrotności do czterokrotności. Moja propozycja jest taka, aby zwiększyć opłatę dwukrotnie, czyli w przypadku zabudowy jednorodzinnej do 30 zł, a wielorodzinnej do 28 zł od osoby – przekazał prezydent Michał Zaleski na dzisiejszej konferencji.

Wśród propozycji jest też zmiana programu budowy dróg lokalnych do roku 2023. Przewidywał on wybudowanie 110 osiedlowych ulic i uliczek. - Miało to nas kosztować prawie 93 mln zł. Dziś wiemy, że skarb gminy nie jest tak bogaty – zaznaczył Michał Zaleski, który zamierza zaproponować radnym zmniejszenie programu do 75 ulic, co zmniejszy wydatki do 53 mln zł. Pozostałe ulice mają być wybudowane w kolejnych latach. Oszczędności wynikające z tej zmiany to 39 mln zł, 9 mln zł z tej puli przeznaczone zostanie na budowę dróg rowerowych.