Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych w powiecie tucholskim. Jest ich za mało w stosunku do potrzeb!

Zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej wynagrodzenie dla rodzin zastępczych nie może być niższe niż 2 tys. zł. W powiecie tucholskim będzie nie mniejsze niż 3 tys. zł. A może być wyższe, bo do 3 tys. 800 zł - w zależności od rodzaju i funkcji, jaką rodzina zawodowa pełni. Czy jest to rodzina zawodowa, specjalistyczna czy o charakterze pogotowia rodzinnego lub rodzinny dom dziecka.

Oprócz wynagrodzenia dostaje się też środki na każde dziecko. Jednak to nie finanse są najważniejsze, tylko cel - pomoc dzieciom.

Katarzyna Kotowska podkreśla, że mimo licznych kampanii trudno o nowe rodziny zastępcze, bo to wielkie wyzwanie. - Ale poczucie, że można pomóc chociaż jednemu dziecku jest bezcenne - mówi. - Dlatego jeżeli ktoś czuje taką potrzebę w sercu i bardzo chciałby pomóc, to mogę zapewnić, że potem z pewnością poczuje, że jego życie staje się pełniejsze.

Gdy rodziny biologiczne zaniedbują własne dzieci, maluchy trafiają do pieczy zastępczej. Kotowska informuje, że owe zaniedbania często wiążą się z alkoholem i warunkami w domu czy przemocą. Coraz częściej pojawia się też molestowanie seksualne.