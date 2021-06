Wyzwanie antysmogowe dla Grudziądza: likwidacja ponad 4 tysięcy "kopciuchów"!

"Jakość powietrza w Grudziądzu jest bardzo zła" - to główny wniosek płynący z opracowania zespołu ds. polityki antysmogowej Grudziądza powołanego przez prezydenta. Do konkretnych działań na rzecz walki ze smogiem obliguje samorząd tzw. ustawa antysmogowa. - Terminy, które nas obowiązują, są bardzo napięte. Jest to wyzywanie logistyczne, jak również finansowe. Jesteśmy jednak zdeterminowani, by je podjąć, lecz bez wsparcia finansowego i rozwiązań systemowych jest to niemożliwe do wykonania - uważa prezydent Glamowski.

Z kolei Marek Dec, prezes OPEC-u dodaje: - Aby stoczyć zwycięską walkę, trzeba przede wszystkim wpłynąć na świadomość mieszkańców. Jest źle i tak dalej być nie może. Ale są przykłady, że da się to zrobić, więc trzeba pójść tą drogą. Zgadzam się, że czekamy na rozwiązania systemowe, dotyczące głównie budynków wielorodzinnych.