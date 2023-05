XI Majówka Jazzowa 2023 w oranżerii Pałacu Lubostroń [zdjęcia, wideo]

Tak było na XI Majówce Jazzowej w Pałacu Lubostroń. Zobacz wideo:

Co prawda, tradycyjnej parady w stylu nowoorleańskim nie było, bo organizatorów zniechęcił do tego padający deszcz, ale i tak było to udane wydarzenie. Zorganizowano je w znajdującej się niedaleko pałacu oranżerii.

Na scenie wystąpiły zespoły: Dixie Fellows, At Hoc Band, a także Agnieszka Różańska i grupa Dixie Company.