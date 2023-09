XIV Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia

To była już 14. edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Na starcie biegu stawiło się kilkuset zawodników. Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej wystartował spod Wieży Ciśnień, a uczestnicy biegu głównego mieli do pokonania dystans 10 kilometrów . Rywalizacja odbywała się na trasie zlokalizowanej na ulicach osiedla Szwederowo.

Rywalizowali nie tylko dorośli, bo w niedzielę na Szwederowie bawili się także młodsi miłośnicy biegania. Dla uczestników przygotowano kilka dystansów:

Bieg Główny - na 10 km

Biegi młodzieżowe:

- przedszkolaki - ok. 200 metrów

- klasy 1-2 - ok. 200 metrów

- klasy 3 -4 - ok. 400 metrów

- klasy 5-6 - ok. 600 metrów

- szkoły integracyjne - ok. 200 metrów