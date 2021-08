XVI Jarmark Świętego Wawrzyńca w Sępólnie. Rękodzieło, pokazy rycerskie, występy artystyczne. Zobaczcie zdjęcia

Jarmark Świętego Wawrzyńca to już tradycja. Skupia on przede wszystkim tych sprzedawców, którzy mają do zaoferowania produkty regionalne, często też wykonane samodzielnie.

- Jarmark to oczywiście rękodzieło ludowe, wszystko to co jest wytworem pracy rąk ludzkich i to, czego nie można kupić w sklepie – mówi Julita Maciaszek, dyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie.

Impreza w Krajna Park rozpoczęła się od uroczystej parady i przekazania klucza do bram miasta przez burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Całości towarzyszyły pokazy rycerskie „Kmicicowej Kompaniji” - grupy rekonstrukcyjnej odtwarzającej obozowisko z zamierzchłych czasów monarchii piastowskiej. Były pojedynki szlacheckie, szczęk oręża, huk armat i bandoletów oraz występy artystyczne.