Program Dni Sępólna Krajeńskiego 2021. Świętowanie mniej huczne, ale z pomysłem!

Koncerty, pokazy, spektakle, konkursy, spotkania z muzyką biesiadną, klasyczną i poetycką. Tegoroczne Dni Sępólna Krajeńskiego, mimo że bez dużych, wielotysięcznych koncertów gwiazd, zapowiadają się całkiem interesująco. Będą skromniejsze, ale na pewno nie nudne! Miasto przygotowuje w zamian inne, równie ciekawe atrakcje.

Coroczna największa impreza kulturalna potrwa od 6 do 14 sierpnia. Zainauguruje ją gra na największym bębnie świata.

„Tego jeszcze w Sępólnie nie było! Zapraszamy do wspólnej gry na największym bębnie świata! Gigantyczny instrument, posiadający membranę o średnicy 10 metrów daje możliwość grania jednocześnie ponad 100 osobom. Projekt autorstwa Ryszarda Bazarnika został dwukrotnie wpisany do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa w latach 2013 i 2016. Zagrało na nim 296 osób uznanych Certyfikatem World Guinness Records. Był ozdobą wielu festiwali w Polsce, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Norwegii. Nadszedł czas by zawitał do naszego miasta. Zróbmy wspólnie hałas, stwórzmy wyjątkową, bębniarską orkiestrę!” - czytamy na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie w opisie wydarzenia.