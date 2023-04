XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza. Pierwszy etap dla Duńczyka [zdjęcia]

XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów UCI o Puchar Prezydenta Grudziądza i V Memoriał Eugeniusza Gryndy rozpoczął się 28 kwietnia i będzie trwał do 1 maja.

Zawodnicy z całej Europy na starcie wyścigu w Grudziądzu

Wyścig podzielony jest na 4 etapy. Weźmie w nim udział około 176 zawodników, nie tylko z naszego kraju (12 zespołów), bo do startu w zawodach zgłosiły się również ekipy z Niemiec, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Indonezji, Węgier, Bułgarii, Czech, Danii, Gruzji oraz Finlandii. Zawodników zobaczyć możemy już dziś , o g. 10, podczas uroczystego otwarcia i prezentacji w marinie w Grudziądzu.

Po południu natomiast wystartują oni do pierwszego - najdłuższego etapu, który jako jedyny liczy ponad 100 km i wiedzie z Gruty do Łasina.