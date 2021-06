Z LGD Nasza Krajna są jeszcze pieniądze na kulturę, sport i rekreację. Jak je wykorzystać?

Włocławek. Jakie projekty zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok?

Urząd Miasta Włocławek zakończył weryfikację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Do głosowania wstępnie zakwalifikowano 39 projektów. Osiem uzyskało ocenę negatywną. Do 4 czerwca trwała procedura odwoławcza dotycząca odrzuconych projektów, a głosowanie rozpocznie się 21 czerwca.