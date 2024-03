Przymierze Społeczne dla Krajny ma kandydatów do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Skład w wyborach samorządowych 2024 Przymierza Społecznego dla Krajny w Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim to w większości radni obecnej kadencji. O mandat radnego ponownie zawalczą radni Przymierza: Leszek Kąkol, Robert Sieg, Janusz Tomas, Jadwiga Bukolt, Artur Juhnke, Lucyna Pająk i Ryszard Skulski .

Do ugrupowania ubiegającego się o reelekcję burmistrza Waldemara Stupałkowskiego dołączą Tobiasz Świniarski i Barbara Szlezer, którzy wcześniej startowali z list Koalicji Obywatelskiej, lecz podczas kadencji dołączyli koalicyjnie do klubu Przymierza, a także opozycyjna Anna Miczko-Gierakowska, którą dotąd reprezentowała klub Zdzisława Grzecy "Radni-Mieszkańcom". W nowej radzie nie zobaczymy przewodniczącego Franciszka Lesinskiego. Nowe twarze "Przymierza" to: Robert Czerechowski, Piotr Warmiński, Ksenia Wirkus, Beata Kalla i Magdalena Kantak.