Z plaży w Pieckach pod Bydgoszczą zniknęły śmieci. Będzie więcej patroli Straży Leśnej

Wracamy do sprawy bałaganu, jaki nad jeziorem Jezuickim pozostawili po sobie wypoczywający w długi weekend majowy. Do naszej redakcji zgłosiła się wtedy pani Paulina.

- Dawniej często bywałam w Pieckach. Pamiętam dziką plażę jeszcze z dzieciństwa. Całymi dniami pluskaliśmy się tam w wodzie. Przyjechałam w długi weekend, by zobaczyć, jak to miejsce się zmieniło - mówiła Czytelniczka.

Przysłał zdjęcia ze swojego wypadu na plażę niedaleko Bydgoszczy. Fotografie zrobione w sobotę, 4 maja, ilustrowały stan plaży po tym, gdy majowi turyści opuścili to miejsce. Nad samą wodą widać było usypany stos śmieci. To butelki szklane i plastikowe, opakowania po kanapkach, po chipsach, worki foliowe, reklamówki, nawet papier toaletowy.

- Tuż obok jest plaża należąca do prywatnego ośrodka. Jest zadbana i czysta, ale to co było widać na dzikiej plaży po sąsiedzku, zakrawa na skandal. Odpady różnego rodzaju znajdowały się zarówno przy samej plaży, jak i dalej w lesie - mówiła Paulina. - Jak wiadomo, wszyscy przyjezdni parkują tu wzdłuż ulicy Leśnej. Gdy widziałam to, co znajdowało się między drzewami, zbierało mi się na wymioty.