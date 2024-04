Tak jedzie się teraz rowerem z Bydgoszczy nad Jezioro Jezuickie. Zobaczcie opis i zdjęcia

Dziennikarz „Gazety Pomorskiej” wybrał się na indywidualną przejażdżkę z Bydgoszczy, wjeżdżając do Puszczy Bydgoskiej doskonale znaną rowerzystom (a także kierowcom, bo auto także przejedzie) ulicą Dąbrowa. Można nią dojechać do Piecek i Prądocina nad Jeziorem Jezuickim, przekraczając po drodze ruchliwą drogę krajową nr 10 i wycięty w pień szeroki pas pod budowę drogi ekspresowej S10.

Trasę wytyczono na tym odcinku wzdłuż drogi krajowej nr 25 i właśnie oddano do użytku. Najbardziej spodobała się cyklistom, którzy nie omieszkali sprawdzić jak poszło drogowcom już w miniony, ostatni kwietniowy weekend. Pojawiło się ich naprawdę sporo, a i my (w osobie autora tekstu i zdjęć) odcinek trasy między Prądocinem a Brzozą przejechaliśmy.

Ścieżką przez Prądocin

Ogrodowa, a to także droga powiatowa nr 1550C, wzdłuż której zbudowano wygodną ścieżkę rowerową. Tą zaś dojedziemy do drogi krajowej nr 25 i nowo oddanego ciągu pieszo – rowerowego Nowa Wieś Wielka – Chmielniki- Brzoza.

Spojrzenie na jezioro

Niestety, wszystko co piękne ma swój kres i tak jest także z naszą pachnącą jeszcze świeżością tras – już na terenie Brzozy, choć nie jest to jeszcze centrum tej podbydgoskiej wsi, ciąg pieszo – rowerowy kończy się i dalej trzeba jechać poboczem drogi krajowej, na szczęście utwardzonym i oddzielonej od jezdni linią ciągłą.

W kierunku Piecek

Większość rowerzystów nie chce jednak jechać ruchliwą drogą i wkrótce skręca w prawo zgodnie z drogowskazem „Piecki 4” (to liczba kilometrów).

Asfaltowa szosa przez zachodni skraj Puszczy Bydgoskiej zapewnia dojazd do osady nad jeziorem i do wspomnianej na wstępie ulicy Dąbrowa, którą można wrócić do Bydgoszczy. Cykliści z Nowej Wsi Wielkiej mogą skręcić w prawo – także we wspomniane już ulice Leśną i Ogrodową i zamknąć pętlę wokół Jeziora Jezuickiego. Mogą też jechać dalej Leśną i czerwonym szlakiem, które prowadzą do ich miejscowości.

* 6-kilometrowy nowy ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż DK 25 jest najdłuższym wybudowanym w ostatnich latach na sieci dróg krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w województwie kujawsko-pomorskim.