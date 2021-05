Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie już nie na rynku, ale oferta na sezon gotowa

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17, w soboty w godz. 9 – 15, a w niedziele od godz. 9.15 do 15.15.

Choć to jeszcze nie pełnia sezonu turystycznego ruch jest całkiem spory. Latem będzie jeszcze więcej gości.

- W sezonie notujemy dziennie około 25-30 odwiedzin – informuje Zenon Rydelski. - Odwiedzin, bo czasem jest to jedna osoba, czasem dwie lub grupa. Turyści pytają o różne rzeczy. Najczęściej co można zwiedzić i zobaczyć w mieście i gminie. Polecamy spacer w stronę Grabiny, odwiedzenie bazyliki i mostu kolejki wąskotorowej. Czasem turyści wstępują po to, by spytać o dojazd do jakiegoś miejsca, o bankomat, sklepy, toaletę.