Z przyrodą za pan brat, czyli kolejna wycieczka toruńskich turystów

Trasa wycieczki będzie wiodła przy oczyszczalni ścieków „Centralna” do dębu – pomnika przyrody, następnie turystycznym szlakiem pieszym w kolorze czerwonym do Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu, z zakończeniem przy skrzyżowaniu ulic: Konopnickiej z Bydgoską.

W sobotę 29 sierpnia Oddział Miejski PTTK wraz z Komisją Ochrony Przyrody PTTK zapraszają do udziału w wycieczce przyrodniczo-pieszej w ramach cyklu „Z przyrodą za pan brat”. Spotkanie turystów nastąpi o godz. 9.30 na pętli tramwajowej MZK przy Motoarenie.

Również w sobotę 29 sierpnia Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza do udziału w wycieczce krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Zbiórka uczestników o godz. 8.30 na przystanku MZK linii nr 11 w Czerniewicach przy ul. Zdrojowej.

Jak przypomina Henryk MIłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu - Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu zajmuje 25 ha, w tym 0,5 ha wód. Na terenie pocegielnianym (obecnie schronisko dla zwierząt) w latach 20-tych XIX wieku burmistrz miasta Gottlieb Mellien założył park Cegielnię. Plany parku powstały w 1817 roku. Park posiada angielskie założenie, dzieląc się na 2 części: ogrodową u góry i leśną obejmującą zbocza opadające w stronę Wisły. Jest to jeden z najstarszych parków miejskich w kraju.

Uczestnicy wycieczki przejdą trasę z Czerniewic, przez Brzozę Toruńską, do miejsca katastrofy kolejowej, a następnie z powrotem do Czerniewic i leśniczówki Rudak. Trasa będzie miała około 10 km długości, a poprowadzi ją przodownik turystyki pieszej Hanna Czech.

Pierwszym znanym właścicielem wsi był Sasin Januszowic. W 1250 roku książę kujawski i łęczycki Kazimierz potwierdził biskupowi włocławskiemu Michałowi jego własność na terenie księstwa – m.in. Otłoczyn, Silno, Złotorię oraz Brzozę. Do rozbiorów wieś należała do dóbr biskupów włocławskich. W 1615 roku biskup włocławski podpisał kontrakt lokacyjny dla osadników olęderskich na ostrowie koło Brzozy. W 1775 roku wieś posiadała 10 domów. W 1737 roku wymieniona w dokumencie biskupa kujawskiego Krzysztofa Szembeka, który sprowadził do Brzozy kolejnych osadników olęderskich.