Z Sicienka do Nakła śladem kolejki wąskotorowej. Ostatni przystanek w „Garażu PRL-u”

Wystawa zabytkowych pojazdów i rajd

Zjechali na nią do Sicienka pasjonaci motoryzacji z bliższej i dalszej okolicy. Licznie reprezentowany był m. in. Klub Miłośników Starej Techniki „Skansen Łochowice” z sąsiedniej gminy Białe Błota. Było co oglądać, ale i zjeść. Pyszności dla gości przygotowały panie z miejscowych stowarzyszeń „Pod Naszymi Skrzydłami” i „Aktywne Trzemiętowo”.

To druga taka inicjatywa. Rok temu, tylko trochę wcześniej bo 15 kwietnia, odbył się pierwszy rajd szlakiem wąskotorowej „ciuchci”. Wówczas trasa wiodła w przeciwną stronę czyli z Nakła do Sicienka. Rajd ten zakończył się zwiedzaniem Prywatnego Muzeum Techniki PRL w Sicienku, które mieści się przy ul. Nakielskiej 5.

Ocalały nieliczne ślady

Jak dowiadujemy się - szlak z Sicienka do Nakła to jeden z wielu. Bo „ciuchcia” miała w okolicach Bydgoszczy kilka sieci. - Ostatnimi czasy dojechać można było z Nakła tylko do Kasprowa. Stamtąd jechała kolejka do Morzewca, która łączyła się z ciuchcią kursującą między Koronowem, a Bydgoszczą. Z kolei w Trzeciewnicy była możliwość odbicia na Sadki, a także złapania połączenia na Białośliwie i Łobżenicę.

- W Białośliwie kawałek torowiska odbudowano. Jest tam stacja wąskich torów i lokomotywy z dawnych lat. Organizowane są przejażdżki – informują organizatorzy rajdu.