Z żałobnej karty. Zmarł Jerzy Tokarski (1945-2021), były prezydent Inowrocławia

Urodzony 1 czerwca 1945 r. Jerzy Tokarski był z wykształcenia magistrem inżynierem budownictwa, rzeczoznawcą architektonicznym, pracownikiem wielu firm, m.in. Inowrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, budowniczym "Mątew II" Inowrocławskich Zakładów Chemicznych. Jako prezes kierował Kujawskimi Zakładami Meblarskimi.

W latach 80. był przewodniczył radzie miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W wyborach w 1989 kandydował do Sejmu w okręgu nr 15 jako bezpartyjny, w drugiej turze przegrał z Andrzejem Wybrańskim ze Żnina, zdobywając 36,22 proc. głosów. To był wówczas jedyny okręg wyborczy do Sejmu, w którym kandydat popierany przez NSZZ "Solidarność" nie zwyciężył w pierwszej turze.

Był pierwszym prezydentem Inowrocławia, wybranym w wolnych, demokratycznych wyborach. Urząd ten sprawował od 16 października 1989 r. i od 19 czerwca 1990 r. do 10 czerwca 1991 r. W latach 1990-1994 był też radnym rady miejskiej. Zmarł 16 lipca 2021 r. Jerzy Tokarski był serdecznym, ciepłym człowiekiem o wielkiej życzliwości dla innych.