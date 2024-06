Za dobrostan zwierząt płacą na końcu. Rolnicy są teraz oburzeni: "To skandal!"

Agencja wyjaśnia, że płatności końcowe z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok są przekazywane od 1 grudnia 2023 r.

- Do 19 czerwca ARiMR wypłaciła 9,28 mld zł, w tym 6,47 mld zł rolnikom, którzy we wnioskach o dopłaty złożyli m. in. deklarację prowadzenia praktyk w ramach ekoschematów powierzchniowych lub dobrostanu zwierząt – podaje ARiMR.