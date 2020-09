Za niesegregowanie śmieci i brak opłaty można dostać mandat!

Jak informuje UMT, w Toruniu selektywnej zbiórki odpadów nie deklaruje ok. 7 proc. gospodarstw domowych. Wśród domów jednorodzinnych odsetek niesegregujących to ok. 12 proc., natomiast w zabudowie wielorodzinnej ok. 6 proc. Selektywną zbiórkę odpadów kontroluje przede wszystkim firma odbierająca odpady. Jeśli stwierdzi niewłaściwą selekcję, będzie zobowiązana zawiadomić Gminę. Następnie, po otrzymaniu zawiadomienia, Urząd Miasta będzie wszczynał postępowanie, by ustalić czy faktycznie doszło do złamania zasad selektywnej zbiórki i są przesłanki do nałożenia wyższej opłaty.

- Podkreślić trzeba, że niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym, dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika – zaznacza toruński magistrat.