Za tyle na miesiąc musi przeżyć jedna osoba w naszym kraju. Mamy najnowsze kwoty!

Statystycznie więcej, ale realnie mniej

Dane zostały uogólnione w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (do 2021 r. wykorzystywano wyniki NSP 2011).

Dochód na jedną osobę wzrósł w porównaniu do 2021 roku, kiedy to było 2061,93 zł i 2020 - 1919 zł.

Statystycznie, bo realnie wygląda to mniej optymistycznie - 9,11 proc. podwyżki (2022 do 2021) to mniej niż inflacja, która w zeszłym roku sięgnęła 14,4 proc. Czyli, realnie, mamy mniejsze dochody.