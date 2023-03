Jaja, szynka, kiełbasa, baranek? Tyle zapłacimy w regionie za produkty na wielkanocny stół 2023. Mamy ceny

Jaja, chleb, szynka, kiełbasa czy masło na baranka są w tym roku droższe. Jednak nie zamierzamy rezygnować z tradycji i spędzimy Wielkanoc w rodzinnym gronie i - znając życie - także przy obfitym stole.

W Wielkanoc wydamy mniej na prezenty, bo ważniejsze jest, co znajdzie się w koszyku i na świątecznym stole. Jedzenie podrożało, więc warto rozłożyć zakupy "na raty" i polować na promocje! W tym roku Wielkanoc przypada 9 kwietnia (niedziela) i 10 kwietnia (poniedziałek). Poprzedzi ją niedziela handlowa - 2 kwietnia.

Ekspert: - Dyskonty wcale nie są najtańsze

Do poświęcenia zanosimy w koszyku najczęściej jajka, pieczywo, wędliny, baranka z masła. Ponadto przygotowujemy świąteczne śniadanie i obiad, na stole pojawia się również ciasto: babki, mazurki, serniki, makowce. Potrzeba więc sporo kupić! Zakupy warto rozłożyć na raty i już teraz zaopatrzyć się np. w produkty o długim terminie ważności. Opłaca się też polować na promocje. Z badania przeprowadzonego przez Wirtualną Polskę wynika, że 26 proc. ankietowanych zamierza wydać na tegoroczną Wielkanoc mniej niż przed rokiem. Jednocześnie 36 proc. opowiedziało, że na przygotowania do świąt przeznaczy taki sam budżet jak w 2022 roku.

- Koszyk wielkanocny będzie droższy niż w zeszłym roku, szacuję, że o 35-40 procent. Pamiętajmy również, że to święta typowo jedzeniowe, nie prezentowe - ocenia Marek Zuber, ekonomista. - Ceny są wyższe i nie ma przy tym znaczenia, gdzie pójdziemy na zakupy - do dyskontu, hipermarketu czy sklepu osiedlowego. Z różnych badań wynika, że dyskonty wcale nie są już najtańszymi sklepami. Jednak jest ich dużo na rynku i klienci mają do nich blisko. Do hipermarketu czy supermarketu wiele osób musi dojechać, co oznacza dodatkowy koszt. W przypadku mniejszych sprawunków może się więc nie opłacać jechać dalej, aby coś kupić taniej.

Jak co roku zaglądamy do wielkanocnego koszyka i porównujemy ceny regionalne z tego i poprzedniego roku. Przygotował je dla nas Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (tegoroczne najbardziej aktualne pochodzą z lutego). Rok temu za chleb pszenno-żytni (za 0,5 kg) płaciliśmy na Kujawach i Pomorzu średnio 3,54 zł, w tym to 4,42 zł. Kilogram mąki podrożał z 3,28 do 4,44 zł, cukru z 3,35 do 6,35 zł, mięsa wołowego bez kości (z udźca) z 43,89 do 47,98 zł, mięsa wieprzowego bez kości (schab środkowy) z 16,94 do 23,57 zł, szynki wieprzowej gotowanej z 35,59 do 39,24 zł, drobiu (kurczęta patroszone) z 10,54do 11,80 zł, polędwicy drobiowej z 25,04do 31,05 zł, kiełbasy z 22,88 do 31,77 zł.

Przyczyny drogiego mięsa na półkach to wyższe ceny zbóż paszowych, energii czy transportu. Do tego dochodzi presja płacowa. Ponadto wielu hodowców rezygnuje z produkcji.

Więcej płacimy też za mleko, cena w naszym województwie wzrosła z 3,40 do 4,61 (1 l, 3-3,5%), twaróg - z 15,49 do 20,24 zł (kg), jaja kurze z 0,67 do 0,99 zł, masło z 7,01 do 7,86 zł (200 g, 82,5%), olej rzepakowy z 9,32 do 12,12 zł. Dodajmy, że mleczarstwo, jako branża, należy do sektorów produkcji żywności, które są jednymi z najbardziej kosztochłonnych. Podwyżki widać także w przypadku warzyw i owoców. Więcej płacimy za ziemniaki - 1,83 do 2,02 zł (kg), marchew - 2,63 do 3,57 zł (kg), buraki - 2,25 do 2,97 zł (kg), cebulę - 3,22 do 4,37 zł (kg), jabłka - 3,33 do 3,61 zł.

Ceny wzrosły w Polsce i Europie

Przypomnijmy jednak, że jedzenie podrożało nie tylko w Polsce, ale ale też w innych krajach UE.

Wzrost cen żywności na światowych rynkach spowodowała m.in. inwazja Rosji na Ukrainę.

Najmocniej drożeją w Europie oleje i tłuszcze - średnio 32,5 proc. wzrostu rok do roku; mleko, sery i jaja - o 23,8 proc.;warzywa - o 20,2 proc.; pieczywo i produkty zbożowe - o 18,8 proc. - Inflacja w lutym, zgodnie z oczekiwaniami, podskoczyła do 18,4 proc. w skali roku, ale od marca powinna spadać - uważa Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. - Psychologiczna bariera 20 proc. nie została osiągnięta i już najpewniej jej nie będzie. Mimo wszystko lutowy wynik to najwyższy, roczny wzrost cen od 1997 roku. Wszystko wskazuje, że szczyt mamy za sobą, ale nie ma powodów do zadowolenia. W marcu inflacja będzie niższa, ale ceny nadal będą rosły. Już nie tak gwałtownie jak przez ostatni rok, ale Polki i Polacy będą odczuwać to w swoich portfelach i na kontach.

Sklepy nie mogą przesadzić z cenami

Marcin Luziński, ekspert z Santander Bank Polska mówi, że nasza gospodarka znajduje się w stadium spowolnienia lub nawet recesji. Szczególnie ucierpiała konsumpcja prywatna.

- Dobrze o tym wiedzą właściciele sklepów. Nie sądzę, by chcieli podwyższać ceny przed świętami. A, jeśli tak zrobią, to Polacy wybiorą najtańsze produkty lub nawet częściowo zrezygnują z zakupów. Przecież przed Bożym Narodzeniem nie było widać istotnych podwyżek. Myślę, że podobnie będzie i tym razem - uspokaja Luziński w rozmowie z MondayNews.

Na pewno byłoby jeszcze drożej, ale w Polsce wiele produktów żywnościowych objętych jest zerową stawką podatku VAT, którą wprowadziły rządowe tarcze antyinflacyjne. VAT 0 na żywność ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Polecamy także: Ważne: żywność gwałtownie nie podrożeje: jest rozporządzenie przedłużające zerową stawkę VAT na żywność na kolejny okres!

