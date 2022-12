Zarobki w Toruniu są wyższe niż w Bydgoszczy. Spora różnica - zobaczcie aktualne stawki

Zarobki w Toruniu. Zarobki w Bydgoszczy - STAWKI

W regionie zarabiamy o 10,7 proc. więcej niż rok temu (w kraju o 13 proc.), ale porównując miesiąc do miesiąca wychodzi u nas mniej, bo to spadek z wrześniowej przeciętnej pensji w województwie na poziomie 6042,75 do październikowej 5908,07 zł brutto. Jednak np. w sierpniu to było 5795,03 zł.