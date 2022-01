Zabójstwo szefa PZU w Bydgoszczy. Świadek koronny upozorował śmierć, a potem umarł naprawdę

Zobacz wideo:

- Trudno sobie wyobrazić, jak to możliwe, by człowiek pozostający pod bezustanną kontrolą Zarządu Ochrony Świadka Koronnego mógł ot tak sfingować własną śmierć - mówi jeden z adwokatów w przeszłości występujących w sprawie zabójstwa Piotra Karpowicza z 1999 roku.

To komentarz do ostatnich rewelacji w sprawie, które na początku stycznia przedstawiła Gazeta Wyborcza. Według tych informacji takiej próby podjął się Dariusz S., ps. Szramka. Ostatecznie sprawa wyszła na jaw, ale już po jego... faktycznej śmierci.

- Potwierdzam, że to prawda - to z kolei opinia bydgoskiego prokuratora będącego "blisko" sądowego postępowania dotyczącego bodaj najgłośniejszego bydgoskiego zabójstwa. - Faktem jest, że doszło to takiej, można powiedzieć mającej sensacyjny charakter sytuacji. S. zmarł w 2021 roku, po tym, kiedy usiłował sfingować własną śmierć. Ubezpieczył się wysoko, a pieniądze po jego (wykreowanej) śmierci próbowała podjąć żona.