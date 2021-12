Zabójstwo w Zielonce w gminie Cekcyn. Po awanturze zakrapianej alkoholem "kobieta zadała mężczyźnie cios w okolice serca"

Na ciele kobiety były powierzchowne rany. Funkcjonariusze przeprowadzili z nią rozmowę, a potem poszli do jej domu. Tam odkryli zwłoki 50-letniego mężczyzny. 42-latkę zatrzymano i osadzono w areszcie.

W środę (29 grudnia) kobieta została przez sąd tymczasowa aresztowana na trzy miesiące. Tego dnia - po wytrzeźwieniu - została przesłuchana.

- Przyznała się do winy - informuje Marcin Przytarski, prokurator rejonowy w Tucholi. - Złożyła dosyć obszerne wyjaśnienia. Przedstawiła swoją wersję wydarzeń. Opowiedziała, co poprzedzało bezpośrednio tę sytuację, że doszło do awantury domowej, a w jej wyniku do tragicznego zdarzenia. Narzędziem przestępstwa był nóż.