Zacięła się winda w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy. "Panika wisiała na włosku". Urząd tłumaczy, że zgłoszenie przyjęto

- Wsiedliśmy do windy - mówi pani Gabriela. - Zaczęliśmy zjeżdżać na parter. W pewnym momencie winda zatrzymała się. Okazało się, że jesteśmy na poziomie pierwszego piętra. Nie mogliśmy wysiąść. Wcisnęłam przycisk oznaczony słuchawką telefonu, żeby zgłosić awarię i wezwać pomoc, ale system nie zadziałał. Od razu skojarzyłam, że to pewnie z powodu odcięcia zasilania. Zadziałał jednak inny przycisk, oznaczony symbolem dzwonka. Usłyszeliśmy dźwięk alarmu.

Pani Gabriela zwróciła się do redakcji w związku ze zdarzeniem, którego była uczestnikiem w czwartek, 18 stycznia. Tego dnia towarzyszyła bliskiej osobie podczas wizyty w Wojewódzkim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Urząd mieści się na czwartym piętrze wieżowca przy ulicy Konarskiego w Bydgoszczy.

- Miałam wrażenie, że lada moment wydarzy się coś groźnego. Niewiele brakowało, by wybuchła panika - mówi nasza Czytelniczka.

"Ludzie różnie reagują"

Pani Gabriela postanowiła coś zrobić i zaczęła zapewniać co bardziej nerwowe osoby, że pomoc jest w drodze. - Mówiłam, że już słyszę, jak ktoś do nas idzie. Chciałam rozładować atmosferę - opowiada Czytelniczka. - Pamiętajmy, że to zespołu orzekania przychodzą osoby niepełnosprawne, czasem również borykające się z problemami psychicznymi. Z doświadczenia wiem, jak ktoś borykający się z problemami mentalnymi, może czasem zareagować w sytuacji stresowej. Tego bałam się najbardziej.