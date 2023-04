Zaciskamy pasa. Także w regionie kupujemy mniej wszystkiego, poza ciuchami i butami!

- Pogorszenie danych o zakupach oznacza, że zbliżamy się do recesji, ale z drugiej strony to dobra, świadomie używam tego słowa, informacja w kontekście walki z inflacją - uważa ekonomista Marek Zuber. - Mam tutaj na myśli szczególnie właśnie dane o sprzedaży detalicznej. Obniżenie presji popytowej, w końcu to o co chodzi w podwyżkach stóp procentowych. Po to właśnie stopy idą w górę. Wyraźne hamowanie naszego kupowania obserwujemy od miesięcy i z inflacyjnego punktu widzenia kontynuacja tego trendu jest bardzo ważna. To hamowanie, obok wzrostu stóp, wynika również, a właściwie przede wszystkim z tego, że od maja zeszłego roku mamy mniej pieniędzy do dyspozycji, bo nasze wynagrodzenia realnie spadły.