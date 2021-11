Zaginął 97-letni mieszkaniec gminy Janikowo. W pół godziny odnaleźli go policjanci

Rodzina przekazała, że 97-letni mieszkaniec gminy Janikowo wyszedł z domu i nie wrócił. Powiedzieli, że ma on trudności z orientacją w terenie i na pewno nie odnajdzie drogi powrotnej do domu. Mundurowi dowiedzieli się jak wygląda (rysopis) i w co mężczyzna był ubrany. Rozpoczęli poszukiwania. Musieli się spieszyć, bo o tej porze dnia robi się ciemno.

- Około godz. 17.00 na terenie Janikowa patrol z Komisariatu Policji w Janikowie w składzie: asp. szt. Waldemar Zwierzyński i sierż. Mateusz Bicki, zauważyli seniora podpierającego się laską idącego ulicą. Policjanci zaopiekowali się mężczyzną - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.

Policjanci zabrali 97-latka do komisariatu.. Zrobili mu herbatę. Potem zawieźli go do domu i oddali rodzinie.