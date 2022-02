Zaginął Sebastian Grudziński z Grudziądza. Trwają poszukiwania 46-latka przy Jeziorze Rządz

Sebastian Grudziński po raz ostatni widziany był w poniedziałek, 7 lutego 2022, około godz. 20.30. Wyszedł z domu i skierował się w stronę Jeziora Rządz. Do tej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania, nie nawiązał też kontaktu z rodziną i znajomymi.

Poszukiwania mężczyzny rozpoczęto we wtorek wieczorem w rejonie Jeziora Rządz. 46-latka nie odnaleziono. Działania wznowiono więc w środę rano. Zaginionego szukali policjanci i ponad 20 strażaków. Wykorzystano łódź i drona, by dokładnie przeczesać teren. I tym razem nie przyniosło to rezultatu.