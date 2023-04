Zaglądamy do zakamarków nowego budynku Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK

Rentgen dla konia

W obiekcie przy Szosie Bydgoskiej znajduje się między innymi najnowszej klasy rezonans magnetyczny i rentgen wysokiej mocy, dzięki któremu można wykonać m.in. zdjęcia stawu biodrowego u koni. Te ostatnie w przypadku konieczności dokonania zabiegu, trafiają do sali operacyjnej podwieszone na specjalnej szynie.

Prof. Kozdrowski: - Toruń jest idealną lokalizacja dla weterynarzy

Prof. Kozdrowski podkreśla atut, jakim jest położenie Instytutu w regionie typowo rolniczym, dzięki czemu studenci mają łatwy dostęp do zwierząt gospodarskich:

Na razie nie wszystkie części instytutu są wykorzystywane, ponieważ pozostają jeszcze do obsadzenia wakaty wśród pracowników naukowych.

11 kandydatów na miejsce

Decyzję o utworzeniu Centrum Weterynarii Senat UMK podjął w 2017 roku. Działalność naukowa rozpoczęła się 1 października 2018 roku. Rok później Centrum Weterynarii zostało włączone w strukturę Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK i zmieniło nazwę na Instytut Medycyny Weterynaryjnej.

Powstanie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu to efekt współpracy UMK oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (obecnie to Politechnika Bydgoska) i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzone się tu jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria. To jeden z najpopularniejszych kierunków studiów na toruńskiej uczelni. W ostatniej rekrutacji na weterynarię zarejestrowało się 842 chętnych na 72 miejsca.