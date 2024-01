Zakaz palenia w kopciuchach w Kujawsko-Pomorskiem. "Jak mamy się ogrzać? Jest środek zimy!"

- Sparaliżowała mnie informacja na temat zakazu korzystania z kopciuchów w ośmiu województwach, w tym w Kujawsko-Pomorskiem. Dowiedziałam się o tym z telewizji w dzień wejścia zakazu w życie. Dlaczego nikt nas w porę o nim nie powiadomił, np. w formie pisma z urzędu gminy? - pyta Czytelniczka i przypomina: - Przecież w ubiegłym roku wszyscy mieli obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i na tej podstawie gminy przyznawały dodatek węglowy. I teraz nagle nie można korzystać z takiego pieca pod groźbą wysokiego mandatu? Dlaczego nikt nie wziął pod uwagę tego, że 1 stycznia to środek zimy? Czy osoby w mojej sytuacji mają zamarznąć we własnych domach? Nie każdego będzie stać na to, żeby z dnia na dzień wymienić kopciucha.