Pierwsze akcenty ostatniej roboczej sesji sejmiku mogły zjeżyć włos na głowach. Przerażające dane o wpływie smogu na śmiertelność i zachorowalność dane przedstawili prof. Bogusław Buszewski Prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego oraz Janusz Kowalewski Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Ich prelekcje były w intencji zarządu województwa rodzajem komentarza do dyskusji o sensowności zakazu spalania paliw stałych w Kujawsko-Pomorskiem. Do wyobraźni przemawiały przede wszystkim dane dotyczące znacząco krótszej przeżywalności osób przechodzących terapię onkologiczna na terenach zanieczyszczonych smogiem oraz wpływu zanieczyszczonego powietrza na życie płodowe.

Radny Hildebrandt: Czy ludzie mają kopać doły?

Wątpliwościami podzielił się radny Marek Hildebrandt: - Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości co do szkodliwości smogu. Miałem jednak nadzieję, że - naukowcy pomogą znaleźć nam sposób, czym zastąpić zakazane piece. Jeśli wszystko wycofamy, to co dajemy mieszkańcom? Jak można czegoś zakazać, jeśli się nie daje alternatywy? Czy ci ludzie mają kopać doły, żeby się ogrzać?