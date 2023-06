Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Chełmnie coraz większy! Jest nowy sprzęt i będą remonty. Zdjęcia

Nowy sprzęt w szpitalu w Chełmnie

- Kupiliśmy sprzęt na blok operacyjny, który będzie służył do zabiegów laparoskopowego usuwania przepuklin u pacjentów, którzy zostaną do tego zakwalifikowani przez lekarzy - informuje dyrektor Ossowska. - Fizjoterapia wzbogaciła się o nowe wirówki i laser. Nowy endoskop jest w pracowni endoskopii, kupiliśmy też holter do EKG.

Złożony został też wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na około 1 mln złotych. Chełmiński szpital chciałby zakupić aparaty do znieczulenia, USG, sprzęt do pracowni endoskopii. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku.