Zakończenie Piłkarskich Wakacji Oponeo z Chemikiem. Było mnóstwo atrakcji [zdjęcia]

Piłkarskie Wakacje Oponeo z Chemikiem to cykliczna akcja bydgoskiego klubu. Tegoroczna edycja była już dwunastą w historii. Na boiskach przy ul. Glinki uczestniczy w nich ponad 400 dziewczynek i chłopców w wieku do lat 12. Treningi były bezpłatne. Zajęcia odbywały się przez cały lipiec od poniedziałku do czwartku w dwóch grupach (roczniki 2011-2014 oraz 2015 i młodsi). Treningi prowadzili trenerzy posiadający niezbędne uprawniania i kwalifikacje z klubowej akademii Chemika. Poza zajęciami treningowymi były też dodatkowe atrakcje i konkursy z nagrodami.

Po miesiącu treningów przyszedł czas na zakończenie kolejnej edycji. Rozpoczęła się od części oficjalnej, były podziękowania i nagrody. Na koniec każdy uczestnik otrzymał medal i pamiątki z okazji zakończenia treningów. Następnie odbyła się część rozrywkowa, były zabawy z animatorkami i różnego rodzaju konkursy.

- Za nami już prawie miesiąc treningów. Po raz kolejny udało nam się pobić rekord frekwencji. Cieszymy się, że akcja Oponeo Wakacje z Chemikiem z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością - podsumowali organizatorzy.

Wszyscy obiecywali sobie, że za rok ponowie spotkają się na tej akcji.