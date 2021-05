Zakończenie spływu kajakowego PTTK 2021 we Włocławku [zdjęcia]

28. Spływ kajakowy PTTK Włocławek rozpoczął się u źródeł Zgłowiączki w Orlu. W tym roku stan rzeki był dość wysoki. Podczas spływu doszło też do wywrotek, ale mimo to wszyscy uczestnicy wrócili do Włocławka cało i zdrowo.

Po drodze zorganizowano także biwaki z ogniskiem.

Najstarszy uczestnik liczył sobie 75 lat, najmłodszy - Kornel natomiast tylko 10.