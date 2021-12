Zakopane, Poronin, Szklarska Poręba. Dofinansowują zimowiska dla dzieci rolników

Ofertę fundacji „Szansa dla gmin” poleca na swoim portalu gmina Świecie, jednak jest ona skierowana do wszystkich rolników z powiatu świeckiego, którzy mają dzieci do 16 lat.

Chodzi o 9-dniowy turnus z pełnym zakwaterowaniem (transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej).

Do wyboru są trzy zimowiska. W terminach 15 – 23 stycznia w Villi Baja w Zakopanem-Oberconiówka oraz dwa od 17 do 25 stycznia w pensjonacie Małgorzata w Poroninie lub ośrodku wypoczynkowym Revita w Szklarskiej Porębie.

Zimowiska są dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – 870 zł do każdego uczestnika. Więcej informacji można uzyskać u koordynatorów: Marka Duszyńskiego (tel. 693 296 470 lub 698 612 965) i Katarzyny Nartowskiej (tel. 669 772 149).

Nadzór nad fundacją „Szansa dla gmin” sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród celów fundacji jest m.in. niesienie pomocy mieszkańcom gmin znajdującym się w trudnej sytuacji losowej, organizowanie wypoczynku dla dzieci mieszkających na obszarach wiejskich, organizowanie szkoleń dla rolników, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, działanie na rzecz rolnictwa ekologicznego, propagowanie rodzimej produkcji i organizowanie pomocy prawnej rolnikom.

Przewodniczącym Rady Fundacji „Szansa dla gmin” jest Lech Kuropatwiński, były poseł i przewodniczący Samoobrony, od grudnia 2020 r. członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.