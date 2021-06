Zakup mieszkania i budowa domu. Zaciągnęliśmy rekordowo dużo kredytów hipotecznych

Zobacz wideo: Ceny mieszkań w regionie poszły mocno w górę.

- Boom na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze - mówi Adam Gudell, prezes Grupy Moderator w Bydgoszczy z branży nieruchomości. - Pandemia nie powstrzymała osób, chcących kupić mieszkania. Ruch w branży jest wyjątkowo duży, chociaż ceny nie są przyjazne dla inwestorów. Mam na myśli ceny materiałów budowlanych i do remontu. Wzrosły o około 30 procent. Ceny robocizny także poszły w górę.

Droższe mieszkania z rynku pierwotnego i mieszkania z rynku wtórnego

I jeszcze ceny mieszkań podskoczyły. W Bydgoszczy za mieszkanie z rynku pierwotnego trzeba zapłacić jakieś 10 procent więcej niż gdybyśmy kupowali je rok temu o tej porze. Tak wynika z analizy Narodowego Banku Polskiego. Niby 10 proc. to niewiele, ale w przypadku nieruchomości różnica oznacza kilkanaście tys. zł albo kilkadziesiąt tys. zł. Dzisiaj za całkiem nowe lokum należy dać prawie 7000 zł za metr kwadratowy, trzeba jeszcze je wykończyć, bo to prawie zawsze stan deweloperski. Może być jeszcze drożej, ponieważ deweloperom coraz trudniej znaleźć grunty pod kolejne inwestycje. Do tego mają do czynienia ze wzrostami kosztów budowy. Te zwyżki sięgają nawet 12 proc. rok do roku, a mogą być wyższe.