Zamykają "Biedronkę" na dworcu PKP w Grudziądzu, choć jego remont się opóźnia. To koniec "awaryjnych" zakupów w każdą niedzielę

Market "Biedronka" na dworcu PKP zostanie zamknięty 22 czerwca 2024

Niby nic wielkiego, to przecież to tylko jedna z kilkunastu "Biedronek", które istnieją w Grudziądzu, a jednak... ta jest wyjątkowa.

Dlaczego zamknięta zostanie "Biedronka" na dworcu PKP w Grudziądzu?

Problem w tym, że remont dworca, choć powinien już trwać, to jeszcze się nie zaczął. Opóźnienie już sięga kilku miesięcy. Co więcej - nie wiadomo kiedy prace się rozpoczną.

Kiedy ruszy remont dworca PKP w Grudziądzu. Oto jest pytanie!

Przypomnijmy: latem ubiegłego roku PKP podpisały umowę z firmą Budimex na remont dworca kolejowego w Grudziądzu. To umowa opiewająca na blisko 60 mln zł! Inwestycja ma być prowadzona w formule "Projektuj i buduj", a to oznacza, że firma musi przygotowania rozpocząć od wykonania projektu budowalnego.

I Budimex takie przygotowania rozpoczął. Jak we wrześniu 2023 roku, informował nas rzecznik Budimexu, etap projektowy miał trwać do końca kwietnia 2024 roku , a zaraz po nim planowano rozpoczęcie prac budowlanych.

Ani Budimex, ani PKP nie informują do kiedy ekspertyza ma powstać. A to od jej treści zależeć będzie:

Remont dworca PKP w Grudziądzu ma długą historię