Budimex wyremontuje dworzec w Grudziądzu. Inwestycja za blisko 60 mln zł! Z jakimi utrudnieniami będą borykali się pasażerowie?

Zakres pracy, jakie wykona firma to m.in. ‎wymiana fasady zewnętrznej z konstrukcją oraz stolarką, docieplenie ‎budynku od zewnątrz oraz naprawa dachu, na którym zostaną ‎zamontowane panele fotowoltaiczne.

Firma wykona inwestycję w formule " Projektuj i buduj" , co oznacza że będzie musiała wykonać projekt budowalny wraz z całą dokumentacją i pozwoleniami, a następnie zająć się realizacją przebudowy. W ramach zamówienia przewiduje się przebudowę z częściową zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej.

Utrudnienia dla pasażerów pojawią się wiosną 2024 roku. Powstanie dworzec tymczasowy

Dworzec PKP Grudziądz został wybudowany w latach 1963-1965 wg projektu Zbigniewa Czekanowskiego i jest cennym przykładem powojennego modernizmu. Oddany do użytku z okazji 900-lecia Grudziądza, w roku 2021 został wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym, na prowadzenie robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, prac konserwatorskich oraz innych działań wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonawca każdorazowo musi uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków .

Zmodernizowany budynek zyska windę oraz pochylnie, a do dyspozycji pasażerów (na poziomie -1) zostaną oddane garaże oraz lokale usługowe. Na parterze znajdować się będą m.in.: hol, poczekalnia, kasy, ogólnodostępne toalety, posterunek SOK oraz lokale handlowe.

Dworzec w Grudziądzu wpisany do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dworzec w Grudziądzu czeka na remont. Ile firm stanęło do przetargu? Otwarto koperty

Budimex z Warszawy w Kujawsko - Pomorskiem. Wybudował m.in. dworzec we Włocławku i prace trwają w Toruniu

Oferta Budimexu z Warszawy była jedyną jaka wpłynęła do przetargu. Polskie Koleje Państwowe S.A na ten cel zarezerwowały kwotę 64,9 mln zł, a Budimex zaoferował wykonanie tego przedsięwzięcia za 59,9 mln zł. - Usługi związane z obszarem budownictwa kolejowego mają dla nas ogromne znaczenie. W ostatnim czasie do użytku pasażerów oddaliśmy zmodernizowany zabytkowy Dworzec PKP w Białymstoku oraz we Włocławku. Zaawansowane prace trwają w Toruniu oraz – jednej z największych w Polsce inwestycji tego typu – Stacji Warszawa Zachodnia – podkreśla Jakub Nagraba, dyrektor budownictwa ogólnego, Budimex.