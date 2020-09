- Zapalmy znicze pod Dębami Pamięci - apelują byli policjanci z Szubina

Wywiózł lokatora, bo mu nie płacił. Poszkodowany twierdzi, że był przypalany palnikiem

Marcinowi B. grożą co najmniej trzy lata więzienia. Człowiek, któremu wynajmował mieszkanie oskarża go o uprowadzenie, katowanie i opalanie gazem. Adwokat twierdzi, że to w dużej części nieprawda.