Tu jest super, tu jest filmowo! Weź udział w konkursie plastycznym i wygraj karty podarunkowe do sieci Smyk!

Razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy Cię do udziału w filmowym konkursie plastycznym dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Na Twoją pracę czekamy do 29 lipca 2024 roku.

Możesz wygrać karty podarunkowe do sieci Smyk o wartości:

1000 złotych za pierwsze miejsce,

za pierwsze miejsce, 750 złotych za drugie miejsce,

za drugie miejsce, 500 złotych za trzecie miejsce.

Dodatkowo jury ma prawo zdecydować o przyznaniu wyróżnienia, które nagrodzimy kartą podarunkową o wartości 250 złotych.

Co ważne, nagrody są przyznawane podwójnie – w obu zadaniach konkursowych.

Do wyboru masz dwa tematy:

Kostiumograf w akcji . Zaprojektuj kostium filmowy dla Helleny Grossówny (technika dowolna, format maks. A3).

. Zaprojektuj kostium filmowy dla Helleny Grossówny (technika dowolna, format maks. A3). Uwielbiam kino. Puść wodze fantazji i pokaż nam, jak wygląda Twoje wymarzone kino. Możesz np. stworzyć dla niego wyjątkowy szyld (technika dowolna, format maks. A3).

Pierwszy temat konkursowy skupia się na Helenie Grossównie, pochodzącej z Torunia aktorce, tancerce, ulubienicy publiczności, ale również dowódczyni Armii Krajowej oraz uczestniczce powstania warszawskiego. To jedna z wielu odważnych kobiet z naszego regionu, której działaniami warto się inspirować.

W ramach konkursu możesz dla niej zaprojektować kostium historyczny, elegancką suknię, całkiem współczesną stylizację albo futurystyczny kombinezon. Nie musisz ograniczać się do epoki i realiów, w których żyła, jeżeli jednak chcesz ją lepiej poznać, koniecznie zajrzyj pod ten link.

Więcej o Helenie Grossównie, ale też o filmowych tradycjach naszego regionu przeczytasz w przewodniku dla dzieci Tu jest super, tu jest filmowo! Znajdziesz w nim różnego rodzaju ciekawostki, np. o tym, jak powstawało kino w naszym regionie. Mamy nadzieję, że przewodnik zainspiruje Cię przy pracy nad drugim tematem konkursowym. Jak będzie wyglądało Twoje wymarzone kino? Co się w nim znajdzie? Czy zaprojektujesz specjalne fotele? A może powiększysz ekran albo przygotujesz specjalny szyld? Już nie możemy się doczekać Twoich pomysłów.

Spróbuj swoich sił i prześlij nam zdjęcie pracy wykonanej na wybrany temat!

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.