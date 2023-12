Zarabianie przez odśnieżanie. Tyle dostaniesz za odśnieżanie ulic w regionie zimą 2023/2024

- Pracodawca już ma osoby do odśnieżania w dzień. To miało być odśnieżanie jedynie w godzinach nocnych, w godzinach od około 21.00 do około 6.00, zależnie od intensywności opadów śniegu - opowiada kandydat. - Ogłoszeniodawca proponuje 40 zł, ale brutto, czyli jakieś 36 zł na rękę. Jak na pracę w porze nocnej, żaden szał.

Przypominamy: za usuwanie śniegu z chodnika np. przy bloku wielorodzinnym odpowiada zarządca budynku, a jeżeli jest to dom, wówczas jego właściciel. Zaniedbanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości na chodnikach grozi grzywną do 1500 zł. Za niewywiązywanie się z tego zadania będzie grzywna albo pozew od osoby, która poślizgnęła się na oblodzonym chodniku i przykładowo złamała rękę.

Niektórzy zatrudniają kadrę odśnieżającą na dłużej niż kilka dni. Urząd w powiecie lipnowskim przyjmie pana do odśnieżania i do prac porządkowych na 400-metrowym terenie zewnętrznym. To będzie robota od poniedziałku do piątku od godz. 6.00, nawet wcześniej, jeśli opady śniegu będą duże. Wynagrodzenie wyniesie 500 zł na rękę za miesiąc pracy. Osoba zostanie przyjęta na umowę o pracę.