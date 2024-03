Zasady konfiskaty samochodu od marca 2024. Na pijanych kierowców padnie blady strach?

Art. 44b. Kodeksu karnego mówiący o przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości precyzuje, iż takie orzeczenie może dotyczyć pojazdu prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym (zatem sternika łodzi motorowej czy pilota samolotu restrykcje nie obejmą). Przepisy nie są jednoznaczne w interpretacji tego, jaki pojazd uznawany jest za mechaniczny - najogólniej mówiąc to każdy wprawiany w ruch przez umieszczony w nim silnik.

Progiem, od którego prawo będzie bezwzględne, jest 1,5 promila alkoholu we krwi albo 1,0 promil jeśli sprawca spowodował wypadek. Osobną kwestią jest prowadzenia pod wpływem substancji odurzających – jeśli sąd uzna, że tak było, także może skonfiskować pojazd.

O tym, czy ktoś straci swój pojazd zdecyduje każdorazowo sąd, ale ten będzie musiał zastosować się literalnie do nowelizacji Kodeksu karnego w tym zakresie – zmiłowania dla zbyt głęboko zaglądających do kieliszka nie będzie!

O przepadku pojazdu zdecyduje sąd. Ten nie zawsze jednak będzie mógł tak postąpić – jeśli bowiem pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zdążył go zbyć, darować innej osobie lub ukryć, orzeknie się przepadek równowartości pojazdu (np. określoną w polisie ubezpieczeniowej lub wynikającą z dostępnych danych, ewentualnie wycenioną przez biegłego).

Spokojni mogą być jednak rowerzyści i użytkownicy elektrycznych hulajnóg. Spokojni, że nie stracą swojego ruchomego mienia, ale w mocy pozostają dotychczasowe sankcje mandatowe (do 2500 zł), więc lepiej trzeźwość zachować.

Kolejnym wyjątkiem jest prowadzenie samochodu niestanowiącego własności sprawcy, gdy ten wykonywał czynności zawodowe lub służbowe. W takim wypadku sąd orzeknie nawiązkę w wysokości co najmniej 5 tys. zł (maksimum 60 tysięcy) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

I jeszcze jeden wyjątek - przepadku pojazdu lub jego równowartości nie orzeknie się, jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

Pijani kierowcy to wciąż ogromny problem w Kujawsko-Pomorskiem

- Mimo że tak dużo o tym mówimy, ostrzegamy, organizujemy najprzeróżniejsze akcje prewencyjne i uświadamiające, pijani kierowcy to wciąż ogromny problem na kujawsko-pomorskich drogach. W przypadku młodych kierowców często mamy do czynienia z narkotykami lub innymi substancjami odurzającymi – mówi nadkom. Robert Jakubas, p.o. naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W tym roku (do 11 marca) policjanci ruchu drogowego zatrzymali w regionie już 214 kierujących pod wpływem alkoholu, czyli za przestępstwo (powyżej 0,5 promila) i 263 po użyciu alkoholu, czyli za wykroczenie (od 0,2 do 0,5 promila). Nie są to jeszcze pełne dane, bowiem nie uwzględniają zatrzymanych przez innych funkcjonariuszy, np. z prewencji, którzy regularnie patrolują ulice.