Więzienia na Kujawach i Pomorzu są pełne przestępców drogowych. Liczby niepokoją i rosną

Wypili i ruszyli w drogę

Najwięcej w grupie przestępców drogowych jest tych, którzy odbywają kary za prowadzenie pojazdów mechanicznych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających (art. 178a § 1 Kodeksu karnego) – teraz to aż 777 osób. Za to przestępstwo grozi do 2 lat pozbawienia wolności.