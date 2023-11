Zasiłek chorobowy - wniosek. Takie są zasady wypłaty pieniędzy przez ZUS

- Natomiast osoby, które są uprawnione do zasiłku po ustaniu zatrudnienia, składają wniosek na druku ZAS-53. Dodatkowo przy pierwszym e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, do wniosku muszą dołączyć oświadczenie na druku Z-1O - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz osoby duchowne wniosek o chorobowe składają do ZUS-u na druku Z-3b lub ZAS-53.

Wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę.

Takie są wymagane dokumenty do wniosku o zasiłek

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników, zleceniobiorców, którym ZUS, a nie płatnik składek wypłaca zasiłek chorobowy. Oni sami wniosku o zasiłek nie składają. W ich imieniu robi to pracodawca czy zleceniodawca. Dotyczy to ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób.