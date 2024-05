Zastosuj ten nawóz, a aksamitki zakwitną jak nigdy. Domowy trik na mnóstwo kwiatów! [3.05.2024]

Aksamitki to popularne rośliny jednoroczne do ogrodu i na balkon. Sadzimy je jak minie czas przymrozków - najczęściej jest to początek lub połowa maja. Kwitną od czerwca aż do jesieni. Są cenione nie tylko za swoje bujne żółto-pomarańczowe kwiaty, ale także za zdolność odstraszania niechcianych gości z ogrodu, takich jak mrówki, komary, mszyce czy krety.