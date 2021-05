"Zaświadczenie do bierzmowania albo chrztu błyskawicznie załatwię. Za 320 złotych". Lewych dokumentów w internecie na pęczki

„Dzień dobry, zależy mi na szybkim zaświadczeniu do bierzmowania. Córka ma być bierzmowana we wrześniu w parafii w Bydgoszczy. Jaka jest cena?” - napisałam do autora (może autorki) ogłoszenia na portalu darmowych anonsów. Ukazało się ono w tę środę. Odpowiedź nadeszła po 2 minutach.

Odpowiedź na ogłoszenie błyskawiczna

Autor(ka) napisał(a): - Proszę o następujące dane: imię i nazwisko, imię do bierzmowania, datę i miejsce urodzenia, datę chrztu, numer aktu chrztu, nazwę i adres parafii chrztu, imię i nazwisko świadka bierzmowania. Potrzebne są też dane do wysyłki i numer telefonu.

No i potrzebne są pieniądze. Zaświadczenie, czy to z poradni prowadzącej nauki przedmałżeńskie, czy dla kandydata na rodzica chrzestnego, czy wreszcie dla osoby, która ma być bierzmowana, kosztuje 320 złotych. Płatność następuje przy odbiorze.