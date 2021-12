Zaszczepieni w Kujawsko-Pomorskiem. W tych gminach przeciw COVID-19 zaszczepiło się najwięcej mieszkańców, a w tych najmniej

Na rządowych stronach znajdziemy swoisty ranking gmin dotyczący tzw. poziomu zaszczepienia. Pokazuje on, ilu mieszkańców danej gminy zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało przynajmniej jedną dawką oraz ilu jest w pełni zaszczepionych. Aktualne wyniki są publikowane w liczbach mieszkańców oraz w procentach.

Od końca listopada 2021 lider w naszym regionie się nie zmienił. To Radziejów. Tutaj 67,2 procent stanowią ci, którzy przyjęli minimum jedną dawkę, a w pełni zaszczepionych na koronawirusa jest 65,8 proc. mieszkańców miasta. Gmina Osielsko (powiat bydgoski) zajmuje drugie miejsce. Tutaj po co najmniej jednym zastrzyku, który ma chronić przed zakażeniem koronawirusem, jest 62,5 proc., a w pełni zaszczepionych jest 61 proc. Trzecie miejsce należy do Bydgoszczy - z wynikiem - odpowiednio 62 proc. i 60,4 proc.