Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj! Pociąg ma zawsze pierwszeństwo

- W wakacje jest więcej wyjazdów, stąd apel o bezpieczną jazdę i respektowanie zasad. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z naszych priorytetów – przypomina Przemysław Zieliński z PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Żółta naklejka może uratować życie

Prostym i skutecznym narzędziem podnoszącym bezpieczeństwo na przejazdach jest tzw. Żóta naklejka PLK. Od 2018 roku umieszczana jest w co najmniej dwóch dobrze widocznych miejscach na wszystkich przejazdach – na napędzie rogatkowym lub na wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja.

- W przypadku zagrożenia , należy użyć numerów alarmowych widniejących na tej naklejce. Naklejka posiada numer identyfikacyjny skrzyżowania drogi z linią kolejową, numer alarmowy 112, na który należy dzwonić w przypadku zagrożenia życia oraz numer, na który należy dzwonić w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia na przejeździe. Po otrzymaniu takiej informacji, operator lub dyspozytor kolejowy może błyskawicznie wstrzymać ruch pociągów zbliżających się do danego przejazdu i wezwać służby ratunkowe – wyjaśnia Krzysztof Budnik , zastępca naczelnika Sekcji Eksploatacji w Bydgoszczy PKP PLK .

Od 2018 roku w całej Polsce zarejestrowano ponad 28 tys. reakcji na zagrożenia na przejazdach. W ponad 800 przypadkach wstrzymano ruch pociągów i wzywano pomoc, a w blisko 1900 sytuacjach ograniczono prędkość jazdy pociągów. Za 99 procent niebezpiecznych sytuacji na przejazdach odpowiedzialni są kierowcy. To nieuwaga, brawura, pośpiech, jazda na pamięć.

Kierowca musi zachować szczególną ostrożność

Mateusz Przybył, inspektor z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy wymienił podstawowe błędy kierowców pokonujących przejazdy: ignorowanie znaku “Stop”, omijanie półrogatek, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, niewłaściwe zachowanie, gdy pojazd zostanie unieruchomiony między rogatkami.

Przypomniał, iż zbliżając się do przejazdu, należy zachować szczególną ostrożność i zatrzymać się bez względu na to, w jakie urządzenia jest on wyposażony. Pociąg ma zawsze pierwszeństwo. W przypadku zagrożenia należy uderzyć w półrogatkę I wyłamać ją.

* W 2022 roku w Kujawsko-Pomorskiem na przejazdach doszło do 11 wypadków, w tym dwóch z udziałem pieszych, Zginęły 4 osoby, 3 zostały ranny. W tym roku mieliśmy już 6 wypadków, 2 osoby zginęły, 2 zostały ranne.