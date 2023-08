Zawisza Bydgoszcz i Energa SA ogłosili przedłużenie umowy o współpracy

- Kontynuacja współpracy między Energą SA a Zawiszą jest najlepszym dowodem naszej wiary w siłę zespołu - stwierdziła wiceprezes Sikorska. - Pomagamy w osiąganiu celów, przełamywaniu barier i w dążeniu do realizacji ambitnych planów. Wierzymy, że sportowcy, którzy trenują w Zawiszy, posiadają wszystkie te cechy. Grupa Orlen jest największym mecenasem sportu w Polsce. Wspieramy drużyny i sportowców z różnych dyscyplin. Bardzo ważna dla nas jest także sportowa edukacja dzieci i młodzieży, gdyż to ona przyniesie kolejnych polskich medalistów. Rozwijamy działalność biznesową w województwie kujawsko - pomorskim. Wspieramy kluby, akademie i domy dziecka. Jesteśmy obecni we Włocławku i Grudziądzu. Nie może nas nie być w Bydgoszczy. Trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia klubu. Mogę skończyć hasłem kibiców: "Zawisza nigdy nie zginie!" - dodała wiceprezes ds. komunikacji Energa SA.