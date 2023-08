Zawisza Bydgoszcz zyskał możnego sponsora. To ma być początek owocnej współpracy [zdjęcia]

ARP E-Vehicles jest pionierem w dziedzinie technologii elektrycznych pojazdów i innowacji, a marka Pilea jest symbolem jakości i nowoczesności. W planach jest produkcja autobusu wodorowego.

- Od pół roku jesteśmy w Bydgoszczy i chcemy zaistnieć w świadomości mieszkańców miasta - mówi Piotr Śladowski, prezes firmy . - Miło nam poinformować o nawiązaniu współpracy z Zawiszą, uznaną marką na rynku sportowym. Mamy wiele wspólnego. Podobnie jak klub wyznajemy zasadę step by step czyli krok po krok. Wierzymy, że wspólnie będziemy świętować sukcesy. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy będzie rozwijał się także Zawisza - dodał.

Nazwa nowego sponsora pojawi się na koszulkach Zawiszy już od najbliższego meczu.

- Chciałbym podziękować za otwartość w rozmowach i wypracowanie współpracy - stwierdził Krzysztof Bess, prezes Zawiszy. - To dla nas stabilny partner, którego klub potrzebuje do odbudowy. Firma się dynamicznie rozwija podobnie jak my. Będziemy godnie reprezentować firmę na arenie sportowej - dodał.