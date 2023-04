Zawisza Bydgoszcz odwrócił losy meczu. Kibice byli bardzo zadowoleni [zdjęcia]

Zawisza Bydgoszcz - Pogoń II Szczecin 2:1 (1:1)

Bramki: Patryk Urbański (27 - karny), Stanisław Wędzelewski (65) - Olaf Korczakowski (9).

Zawisza: Tkaczyk - Nowak, Gaczkowski, Urbański, Szczytniewski - Graczyk, Dahms (77. Sochań) - Rugowski (46. Sacharuk), Koziara (87. Żelazo), Wędzelewski (65. Mateusz Oczkowski) - Okuniewicz (87. Serwach).

Zapis relacji na żywo Zawisza - Pogoń II

Zawiszanie przystępowali do meczu ze szczecinianami po dwóch zwycięstwach z rzędu. Liczyli na kontynuację dobrej passy. Wygrana była potrzebna, by zachować kontakt z ligową czołówką.

Spotkanie źle zaczęło się dla gospodarzy. Pozwolili prowadzić grę i dali się zaskoczyć. Zza pola karnego przymierzył Olaf Korczakowski i niebiesko-czarni przegrywali. Jednak zareagowali właściwie. Przejęli inicjatywę i dążyli do odrabiania strat. Rzut karny wywalczył Piotr Okuniewicz. Na gola zamienił go niezawodny Patryk Urbański, dla którego to było siódme trafienie w rundzie wiosennej!